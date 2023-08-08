Медведев сравнил конфликты на Украине и в Южной Осетии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на Украине Россия добьется мира на своих условиях так же, как и в Южной Осетии в 2008 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Медведева.

Заявление Медведева, занимавшего в 2008 году пост президента, было приурочено к 15-й годовщине с начала конфликта в Южной Осетии.

«У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.