Нуланд заявила, что военные Нигера намерены действовать вопреки конституции

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что военные Нигера при смене власти в стране намерены действовать вопреки конституции. Об этом она сообщила на брифинге, передает Reuters.

По словам Нуланд, она встретилась в столице Нигера в том числе с генералом Муссой Салау Барму, которого военные объявили начальником генштаба ВС республики.

«Они достаточно твердо придерживаются своей точки зрения относительно того, как они хотят действовать дальше, и это не соответствует Конституции Нигера», — сказала она.

Ранее Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с лидерами захвативших власть мятежников, отстранивших от власти президента страны.

Нуланд провела встречи с назначенным начальником генштаба Вооруженных сил Нигера Муссой Салау Барму и его тремя ближайшими соратниками.

По данным CNN, заместитель американского госсекретаря провела двухчасовой диалог с военным командованием мятежников. Телеканал называет эти обсуждения «чрезвычайно откровенными и временами сложными».

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.