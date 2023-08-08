Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нуланд заявила, что военные Нигера намерены действовать вопреки конституции

Нуланд указала, что военные Нигера собираются действовать вопреки конституции

close
100%
Globa

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что военные Нигера при смене власти в стране намерены действовать вопреки конституции. Об этом она сообщила на брифинге, передает Reuters.

По словам Нуланд, она встретилась в столице Нигера в том числе с генералом Муссой Салау Барму, которого военные объявили начальником генштаба ВС республики.

«Они достаточно твердо придерживаются своей точки зрения относительно того, как они хотят действовать дальше, и это не соответствует Конституции Нигера», — сказала она.

Ранее Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с лидерами захвативших власть мятежников, отстранивших от власти президента страны.

Нуланд провела встречи с назначенным начальником генштаба Вооруженных сил Нигера Муссой Салау Барму и его тремя ближайшими соратниками.

По данным CNN, заместитель американского госсекретаря провела двухчасовой диалог с военным командованием мятежников. Телеканал называет эти обсуждения «чрезвычайно откровенными и временами сложными».

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях