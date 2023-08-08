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Посол РФ: США не следует пытаться сорвать налаживание связей Тбилиси с Москвой

Антонов: США не должны срывать налаживающиеся связи Грузии и РФ ради мира

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Wong Maye-E/AP

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не следует пытаться сорвать процесс улучшения отношений между Россией и Грузией ради мира в регионе. Об этом он сообщил, комментируя заявление Госдепартамента США в связи с годовщиной событий августа 2008 года на Южном Кавказе, его слова приводятся в Telegram-канале российского посольства.

По его словам, данное заявление является примером того, что США преднамеренно переворачивают ситуацию «с ног на голову», чтобы взвалить вину на Россию.

Он подчеркнул, что если администрация США действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и угроз ввести новые санкции в отношении РФ, а также «не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией».

Антонов считает, что в настоящее время важно сосредоточиться на практической работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, «а не нагнетать обстановку, чем занимаются сейчас США».

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что страны Запада оказывают давление на Грузию из-за диалога с Россией.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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