Не все страны согласились с украинской «формулой мира» на переговорах в Джидде

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что не все страны согласились с украинской «формулой мира» на переговорах в Саудовской Аравии.

По его словам, согласия не удалось достичь со странами глобального Юга по «тяжелым пунктам», например, об ответственности России.

Ранее Ермак заявил, что украинская делегация провела в Саудовской Аравии в Джидде переговоры с представителями более трех десятков стран.

По словам чиновника, было проведено много двусторонних встреч по реализации украинской «формулы мира» с участием советников по национальной безопасности и внешней политике. На переговорах обсуждались вопросы обороны гарантии безопасности, инвестиции, зерновое соглашение, важность проведения глобального мирного саммита.

До этого советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что переговоры по Украине в саудовском городе Джидде являются «большим прорывом и серьезным шагом».

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.