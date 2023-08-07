ООН участвовала во встрече по Украине в Саудовской Аравии

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло участвовала во встрече по Украине, которая проходила в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

Переговоры в Джидде проходили два дня. Они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в саудовском городе Джидда, договорились продолжить консультации и обмен мнениями.

Участники «согласились с важностью продолжения международных консультаций и обмена мнениями таким образом, чтобы это способствовало выработке общей позиции, прокладывающей путь к миру» на Украине. Также они указали на важность учета «позитивных мнений и предложений», которые обсуждались на встрече в Джидде.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».