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Москва выразила протест Токио из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»

РФ выразила протест Токио из-за проведения «Форума свободных народов ПостРоссии»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россия заявила протест посольству Японии из-за того, что японские власти предоставили площадку для проведения в Токио встречи так называемого «Форума свободных народов ПостРоссии», деятельность которого признана в РФ нежелательной. Об сообщается на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Как заявили в МИД, японской стороне указали, что этот шаг, равно как и подключение к этому «сборищу» депутатов парламента Японии, которые подписались «под итоговым «документом» с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности, не могут рассматриваться иначе как попытка вмешательства во внутренние дела» РФ.

В дипведомстве отметили, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды, без согласия которой указанный «форум» едва ли был бы принят в этой стране, тем самым «продемонстрировала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России».

В МИД добавили, что «в случае повторения провокаций вопреки предупреждениям» Токио должен быть готов «к самым чувствительным для японских интересов в связях с Россией ответным мерам».

До этого временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко заявил, что в отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений, а наоборот наблюдается тенденция к их дальнейшему ухудшению.

Ранее Кадыров посмеялся над участниками прошедшего в Праге форума свободных народов России.

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