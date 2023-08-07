В США рассказали о торговле детьми на Украине

Американский журналист Клейтон Моррис заявил в эфире программы Reacted News, что Украину превратили в мировую столицу по торговле детьми для западных стран.

По словам журналиста, бизнес на суррогатном материнстве стал очень популярным на Украине, так как западные компании нуждаются в женщинах из бедных стран для своих богатых клиентов на Западе. Поэтому украинки, живущие в нищете, становятся их идеальными сотрудницами.

«Ожидается, что в следующем году этот «бизнес по аренде матки» наберет обороты, и лучшее место для этого сейчас – Украина, где используют отчаявшихся женщин», — поделился Моррис.

До этого офис генпрокурора Украины в Telegram-канале сообщал, что правоохранительные органы страны разоблачили преступную схему по продаже в медклиниках Киева и Харькова детей от суррогатных матерей иностранцам.

В преступную организацию входили 12 человек. Организаторами были руководители медицинских клиник в Киеве и Харькове, предоставляющих услуги в сфере репродуктивной медицины.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.