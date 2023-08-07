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Катар отказался вводить антироссийские санкции

Посол Догадкин: Катар твердо отказался присоединяться к санкциям против России

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Shutterstock

Российский посол в Катаре Дмитрий Догадкин заявил, что эмират не стал присоединяться к санкциям против России и занял в этом вопросе твердую позицию, сообщает РИА Новости.

«Катар является крупнейшим инвестором в российскую экономику. Более того, руководство монархии заняло твердую позицию в плане неприсоединения к антироссийским санкциям после начала специальной военной операции на Украине», — заявил Догадкин.

Дипломат отметил, что в последние годы страны-участники Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) стали стратегическими партнерами России. А Катар, как один из членов ССАГПЗ, стал ключевым партнером России в регионе.

Ранее Догадкин сообщил, что Россия и Катар занимаются проработкой совместных проектов на сумму более 160 млрд руб.

По его словам, между двумя странами расширяется взаимодействие в инвестиционной сфере.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась куда менее уязвима перед санкциями, чем ожидал Запад.

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