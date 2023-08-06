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В Германии выступили за сохранение взаимопонимания с Россией

Лидер немецкой партии АдГ Хрупалла выступил за поддержку взаимопонимания с РФ

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Global Look Press

Сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что, по его мнению, стране нужно поддерживать взаимопонимание с Россией. Об этом сообщает ZDF.

«Я тем не менее считаю правильным, чтобы данное взаимопонимание ни смотря ни на что поддерживалось — особенно в такие дни. Выступать за мир не может быть ошибкой», — сказал Хрупалла, отвечая журналисту на вопрос о причине своего посещения российского посольства в Берлине в мае.

Он также отметил, что ФРГ должна иметь собственные национальные интересы, которые могут не совпадать с целями Соединенных Штатов или России.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что взгляд на происходящее на Украине в ряде стран — в ЮАР, Бразилии или Китае отличается от европейского. По ее словам, взгляд на конфликт «из Претории, Бразилиа или Пекина иной, нежели из Европы».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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