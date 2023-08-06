Песков ожидает переизбрания Путина на новый срок с рекордным результатом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на президентских выборах в РФ в 2024 году наберет более 90% голосов. Об этом он сообщил американской газете The New York Times.

«Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90 процентов голосов», — сказал Песков газете.

Как считает NYT, переизбрание Путина на новый шестилетний срок «почти неизбежно».

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что президентские выборы 2024 года в России могут определить судьбу «не только страны, но и всего мира». По ее мнению, предстоящие выборы не сравнимы ни с одними предыдущими и станут выбором пути.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».