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Песков ожидает переизбрания Путина на новый срок с рекордным результатом

Песков заявил, что Путин будет переизбран в 2024 году, набрав более 90% голосов

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на президентских выборах в РФ в 2024 году наберет более 90% голосов. Об этом он сообщил американской газете The New York Times.

«Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90 процентов голосов», — сказал Песков газете.

Как считает NYT, переизбрание Путина на новый шестилетний срок «почти неизбежно».

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что президентские выборы 2024 года в России могут определить судьбу «не только страны, но и всего мира». По ее мнению, предстоящие выборы не сравнимы ни с одними предыдущими и станут выбором пути.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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