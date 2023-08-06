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На Украине рассказали, сколько стран поучаствовали во встрече в Джидде

Власти Украины: во встрече в Саудовской Аравии участвовали более 40 стран

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Saudi Press Agency/Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что во встрече в городе Джидда в Саудовской Аравии участвовали представители более 40 государств. Об этом говорится на сайте офиса.

«Всего в Джидде было представлено более 40 государств, что почти в три раза больше, чем на консультациях в Копенгагене. Это свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности мира в установлении устойчивого и длительного мира», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие Бразилия, Великобритания, Аргентина, Германия, Норвегия, ЮАР, США, Турция, Япония, Франция и Китай.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал итоги переговоров по решению украинского кризиса, которые прошли в городе Джидда Саудовской Аравии. Он считает, что переговоры с Киевом пока не нужны. Как отметил Медведев, трудно осуждать «желание закончить войну», но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении нескольких ключевых условий, в том числе участие в переговорах России, которую не пригласили на встречу в Саудовской Аравии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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