На Украине рассказали, сколько стран поучаствовали во встрече в Джидде

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что во встрече в городе Джидда в Саудовской Аравии участвовали представители более 40 государств. Об этом говорится на сайте офиса.

«Всего в Джидде было представлено более 40 государств, что почти в три раза больше, чем на консультациях в Копенгагене. Это свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности мира в установлении устойчивого и длительного мира», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие Бразилия, Великобритания, Аргентина, Германия, Норвегия, ЮАР, США, Турция, Япония, Франция и Китай.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал итоги переговоров по решению украинского кризиса, которые прошли в городе Джидда Саудовской Аравии. Он считает, что переговоры с Киевом пока не нужны. Как отметил Медведев, трудно осуждать «желание закончить войну», но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении нескольких ключевых условий, в том числе участие в переговорах России, которую не пригласили на встречу в Саудовской Аравии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.