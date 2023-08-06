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Канада приостановит финансовую помощь правительству Нигера

Правительство Канады приостановит финансовую помощь Нигеру из-за госпереворота

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Global Look Press

Канада приостановит оказание финансовой помощи, которая выделялась правительству Нигера в целях развития, в ответ на государственный переворот, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление, опубликованное на сайте правительства Канады.

«В ответ на попытку государственного переворота в Нигере... Канада приостановит оказание помощи в целях развития, которая напрямую поддерживает правительство Нигера», — говорится в документе.

В сообщении говорится, что приостановка финансирования коснется только прямую бюджетную поддержку правительства Нигера. Помощь наиболее уязвимым группам населения в области образования, здравоохранения, экономики, а также обеспечения гендерного равенства будет продолжена.

Ранее министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф и руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель провели телефонный разговор, во время которого обсудили развитие ситуации в Нигере.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты.

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что Россия считает любое вмешательство в дела Нигера контрпродуктивным.

Глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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