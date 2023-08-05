Главы МИД Турции и Украины обсудили восстановление зерновой сделки

Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе беседы обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для восстановления черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении.

Ранее глава санкционного управления Госдепа Джеймс О'Брайен рассказал о требовании США к Российской Федерации внести ясность, какие условия необходимо выполнить для возобновления зерновой сделки. По его словам, Москва выдвинула ряд требований по Черноморской инициативе, которые касаются только того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора.

О'Брайен отметил, что американская сторона готова приложить усилия, чтобы помочь с любым из поставленных Россией вопросов, но подчеркнул, что Вашингтон не понимает, что именно «РФ считает успехом».

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев и Загреб достигли договоренности об использовании хорватских портов для транзита зерна.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.