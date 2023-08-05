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Стало известно, кто заменит арестованного пакистанского оппозиционера Хана

Куреши заменит арестованного пакистанского оппозиционера Хана на посту главы партии

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MFA Russia/Global Look Press

Бывший глава МИД Пакистана и вице-председатель «Движения за справедливость» Мехмуд Куреши возглавит эту партию из-за ареста ее лидера Имрана Хана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Шах Мехмуд Куреши, вице-председатель», — сообщили в пресс-службе.

5 августа суд Исламабада заочно приговорил Имран Хана к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане.

Впервые бывший премьер Пакистана был арестован силами национальной безопасности по подозрению в коррупции еще 9 мая. Его обвиняют в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом около $630 тыс.

Арест политика вызвал беспорядки и столкновения поддерживающих Хана с полицией. 12 мая его освободили под залог по решению Верховного суда. Однако различные суды немедленно возбудили против него обвинения по других делам. По информации местных СМИ, всего в отношении экс-премьера открыто более 150 различных разбирательств.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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