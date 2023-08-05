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В Литве премьер поспорила с президентом из-за раскрытия секретных данных

Премьер Литвы Шимоните заступилась за министра обороны перед президентом

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Global Look Press

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что доверяет министру обороны республики Арвидасу Анушаускасу после того, как глава государства Гитанас Науседа обвинил его в раскрытии «информации для ограниченного пользования», передает LRT. По ее словам, глава Минобороны страны на самом деле не публиковал каких-либо секретных данных.

«Насколько мне известно, министр не раскрывал информацию, которая была представлена в госсовете по обороне и которая конкретно отнесена к секретной», — отметила Шимоните.

Она добавила, что Анушаускаса критикуют за обнародование информации о планах Литвы по закупке немецких танков Leopard. Шимоните подчеркнула, что решения, принятые на госсовете по обороне, как в случае с боевыми машинами Германии, открыто публикуются и являются общеизвестными.

Заявление министра обороны Литвы по танкам Leopard появилось в конце июля, чем вызвала критику не только Науседа, но и ряда других литовских политиков. Вопросы возникли из-за его слов о том, что Вильнюс выбирал между немецкими боевыми машинами, американскими Abrams и южнокорейскими Black Panther. Как заявил Науседа, такие данные не стоит публиковать сразу в соцсети, как это сделал Анушаускас.

«Кому-то может показаться очень важным поделиться самой свежей информацией в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), но это не должно быть основной функцией министра или любого другого государственного должностного лица», — отметил президент Литвы, подчеркнув, что слова Анушаускаса видят не только друзья страны, но и ее недруги.

Ранее президент Литвы оскандалился после сравнения немецкой армии с девушкой.

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