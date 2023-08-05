В МИД России уличили Токио в «насаждении реваншизма» в Японии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Токио под прикрытием курса против России «насаждает в стране реваншизм». Ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

По ее мнению, Япония «насаждает реваншистские настроения» в обществе и активизирует пересмотр пацифистских положений Конституции страны.

Как утверждает Захарова, эти действия Японии несут реальную опасность миру и стабильности в Северо-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Всемирный банк выделил Украине $1,5 млрд под гарантии Японии.

Украинский Минфин уточняет, что в 2022 году Украина получила от Японии более $581 млн льготного финансирования через Японское агентство международного развития (JICA). Предполагается, что в 2023 году Япония потратит на спонсирование Киева около $2 млрд.

До этого замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ужесточает с 2024 года условия предоставления финансовой помощи Киеву.

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