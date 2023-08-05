NYT узнала о давлении Запада на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что западные союзники давят на него, чтобы он согласился пойти на переговоры с Россией. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечается в материале, давление на Зеленского может усилиться в ближайшие месяцы.

«В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы, по его мнению, будет нарастать давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам», — говорится в публикации.

Отмечается, что перед правительством Украины стоит задача сохранить поддержку стран Запада, так как контрнаступление украинской армии не привело к ожидаемому результату, поэтому Киеву нужны новые союзники для продолжения боевых действий.

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