Эрдоган отправится в страны Персидского залива и Германию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе планирует второе турне по странам Персидского залива, в следующий месяц он рассчитывает поехать в Германию. Об этом сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Ранее Эрдоган посетил с рабочим визитом Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. В ходе первого турне были подписаны соглашения на сумму $50,7 млрд.

Как сообщает CNN Türk, в августе Эрдоган должен посетить Бахрейн, Оман, Кувейт, Ирак.

Помимо прочего, в сентябре турецкий лидер примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G-20) в Индии 9-10 сентября и Генеральной Ассамблее ООН в США 18-19 сентября. Ожидается также, что в первый месяц осени он посетит с официальным визитом ФРГ.

Также сообщалось, что 2 августа Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По сообщению канцелярии турецкого лидера, политики договорились о визите президента РФ в Турцию. Беседа состоялась на фоне роста заинтересованности россиян в отдыхе в Турции.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.