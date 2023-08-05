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Китай обвинил США во вреде всему миру

Посольство КНР: США пытаются разорвать производственные цепочки, это вредит всему миру

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Global Look Press

Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что власти США предпринимают действия, направленные на разрыв производственных и логистических цепочек, что противоречит рыночным принципам и вредит интересам всего мира. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что на следующей неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует подписать указ, который предполагает введение мер для пресечения поступления из США инвестиций, содействующим развитию в Китае технологий, способствующих модернизации в военной сфере.

По его мнению, американская сторона постоянна политизирует вопросы, которые касаются технологий и торговли. Вашингтон использует их в качестве инструмента и оружия во имя национальной безопасности, считает Пэнъюй.

Он утверждает, что США пытаются добиться разделения и фрагментации производственных логистических цепочек, что подрывает международный порядок в экономике и торговле, а также вредит интересам всего мира.

«Мы будем внимательно следить за развитием событий и стойко защищать наши права и интересы», — отметил дипломат.

До этого посольство Китая в Российской Федерации заявило о «жестких и чрезмерных действиях» российских правоохранительных органов на российско-казахстанской границе в отношении китайцев.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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