Политологи оценили, грозит ли Трампу реальный срок

Суд в Вашингтоне предъявил экс-президенту США Дональду Трампу несколько обвинений, в том числе в попытке сохранить власть незаконными способами. Сможет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года и грозит ли ему реальный срок, выясняли журналисты «Москвы 24».

По данным проведенного в июле опроса Harvard CAPS/Harris poll, если бы главу государства избирали прямо сейчас, Трамп получил бы 45% голосов против 40% у нынешнего президента Джо Байдена.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что уголовное разбирательство используется для того, чтобы «мариновать» Трампа, ударить по его репутации, рейтингам и разорить его предвыборный штаб.

Другой политолог — Константин Блохин — обратил внимание, что Трампа даже не арестовывают, так как опасаются протестов, что опять же говорит о его крепкой репутации среди населения. Блохин считает, что демократы во главе с Байденом и дальше будут пытаться ослабить Трампа, но если ему удастся избежать тюрьмы — «будущее президентское кресло за ним», заключил эксперт.

Как заявил сам Трамп, он готов к аресту за то, что «бросил вызов мошенническим, украденным выборам».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.