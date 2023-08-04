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В Польше и Литве обсуждают возможность полного закрытия границ с Белоруссией

Главы МВД Польши и Литвы обсудили полное закрытие границ с Белоруссией

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский написал в соцсети Х (Twitter), что в ходе телефонного разговора с литовской коллегой Агне Билотайте обсудил возможность полного закрытия границ с Белоруссией.

«В телефонном разговоре с министром внутренних дел Литвы [Агне] Билотайте мы обсудили варианты совместной реакции на появляющиеся со стороны угрозы, вплоть до возможного закрытия всех пограничных переходов и полной изоляции режима [Александра] Лукашенко», — написал он.

27 июля Каминьский заявил, что Польша, Литва и Латвия могут полностью изолировать Белоруссию в случае серьезных инцидентов на границах Евросоюза и НАТО с участием частной военной компании «Вагнер».

До этого глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша создаст саперный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалкском коридоре, расположенном между Белоруссией и Калининградской областью РФ.

Ранее в Польше задержали подозреваемого в шпионаже на РФ украинца.

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