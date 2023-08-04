Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве силовиков, МЧС и частных охранных предприятий (ЧОП) пресекать движение беспилотников в зоне своей ответственности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН), а также организации ведомственной охраны получают право пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле. Полномочиями по противодействию дронам также наделяются сотрудники Государственной фельдъегерской службы и военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России.

Сбивать беспилотники также могу сотрудники ЧОП, охраняющие объекты, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности.

1 августа депутаты Государственной думы Дмитрий Гусев и Дмитрий Кузнецов провели встречу с экспертами в сфере оборонных технологий для выработки методов противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов.

До этого сенатор Артем Шейкин заявлял, что российские школьники будут изучать основы использования беспилотников (БПЛА) на уроках подготовки к начальной военно-технической подготовке.

Путин разрешил блокировать деньги иностранцев, подпавших под спецмеры России.