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Кремль не располагает информацией об аресте в Польше подозреваемого в шпионаже

Песков: у нас нет данных о задержании в Польше белоруса за шпионаж в пользу РФ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Кремль не обладает информацией по ситуации вокруг задержания в Польше гражданина Белоруссии, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

«Нет, у нас нет никакой информации на этот счет», — подчеркнул представитель Кремля.

4 августа в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Камински. По словам главы ведомства, Агентство внутренней безопасности задержало шестнадцатого человека по подозрению в шпионаже. Им стал гражданин Белоруссии по имени Михаил, который, по версии следствия, принимал участие в разведке военных объектов, а также вел пропагандистскую деятельность в пользу России.

27 июля Каминьски заявил, что Польша, Литва и Латвия могут полностью изолировать Белоруссию в случае серьезных инцидентов на границах Евросоюза и НАТО с участием ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что в случае провокаций предусматриваются различные варианты.

Ранее в Польше начали снос еще одного памятника времен СССР.

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