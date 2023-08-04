В Кремле прокомментировали движение ЧВК «Вагнер» к границе с Польшей

Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявления Польши о том, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» выдвинулись в сторону польско-белорусской границы.

Отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли в Москве намеренное провоцирование конфликта в подобных действиях ЧВК, представитель Кремля указал, что бойцы военной компании действительно находятся на территории Белоруссии, которая является суверенным государством. По словам Пескова, при этом не имеет значения где именно располагаются военные «Вагнера» в этой стране.

«Поляки сами склонны к нагнетанию, провоцированию ситуации. Эта линия не изменилась», — сказал представитель Кремля.

Говоря о белорусских вертолетах, приблизившихся к границе с Польшей, Песков указал на заявления польской стороны, что на радарах нарушения границы не было зафиксировано.

В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» выдвинулись к границе Белоруссии и Польши. Он допустил, что бойцы ЧВК могут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, по словам премьера, Варшава обеспокоена, поскольку и сами бойцы могут выдавать себя за мигрантов и проникнуть в Польшу.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявлял, что белорусские вертолеты, в том числе якобы принадлежащие охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, не нарушали границу с Польшей.

Ранее МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны.