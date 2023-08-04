Власти Литвы назвали закрытие части погранпереходов с Белоруссией вопросом времени

Председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что закрытие некоторых литовских пограничных пунктов на границе с Белоруссией является лишь вопросом времени. Его слова приводит LRT.

По его словам, закрытие некоторых КПП на границе с Белоруссией «точно произойдет».

«Если ситуация продолжит ухудшаться, граница может быть закрыта и полностью», — отметил он.

Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти Литвы выступают за дальнейшее усиление санкционного давления на Белоруссию. По его словам, Евросоюз спустя год согласовал новые ограничения и не должен останавливаться на этом.

27 июля руководитель Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что Польша, Литва и Латвия могут полностью изолировать Белоруссию в случае серьезных инцидентов на границах Евросоюза и НАТО с участием частной военной компании «Вагнер».

Ранее в Белоруссии обвинили Запад в продолжении накачки страны санкциями.