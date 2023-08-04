Делегация стран Западной Африки не встретилась с лидером мятежников в Нигере

Делегация стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покидает Нигер, не встретившись с лидером мятежников. Об этом сообщает AFP.

«Посланники ЭКОВАС уехали», — рассказал источник.

Отмечается, что делегация стран Западной Африки приехала в страну вечером в четверг, 3 августа, однако встречи с лидером мятежников не произошло и через несколько часов они покинули страну.

Также делегации не удалось встретиться с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Ранее сообщалось, что мятежники, удерживающие власть в Нигере, предупредили, что в случае «агрессии или попытки агрессии» со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. Также захватившие власть в Нигере мятежники денонсировали соглашения о военном сотрудничестве с Францией.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.