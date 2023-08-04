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Японский депутат подал в отставку с поста замглавы МИД после подозрений во взятке

Парламентский замглавы МИД Японии Акимото ушел в отставку из-за скандала о взятках

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Kim Kyung Hoon/Reuters

Депутат правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Масатоси Акимото подал в отставку с поста парламентского замглавы МИД после того, как стал фигурантом дела о взятках. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Официальной информации по данному делу пока нет, но, по данным Asahi, речь может идти о незаконном денежном вознаграждении в 30 млн иен (около $201 тыс.), которые Акимото мог получить за 2,5 года от ветроэнергетической компании Japan Wind Development.

В 2018 году депутат был парламентским замглавы Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма. Он выступал инициатором принятия единых правил использования морской акватории компаниями, которые занимаются возобновляемыми источниками энергии.

Japan Wind Development отвергает обвинения и указывает, что располагает «объективными доказательствами».

Накануне в офисе замминистра иностранных дел Японии прошли обыски по делу о взятках.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу страны Джо Байдена «самым коррумпированным» среди всех лидеров Белого дома.

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