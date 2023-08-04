КНДР обвинила США в нарушении принципа «одного Китая»

США нарушают политику «одного Китая» поставками вооружений Тайваню. Об этом заявил Ман Ен Рим, глава департамента МИД КНДР по делам Китая, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломат отметил, что такие действия противоречат духу трех совместных коммюнике между Китаем и Соединенными Штатами. По его мнению, это вмешательство во внутренние дела КНР и угроза суверенитету и безопасности страны.

Ман Ен Рим подчеркнул, что, несмотря на заявления о поддержке принципа «одного Китая», Соединенные Штаты на самом деле способствуют независимости Тайваня, который является неотъемлемой частью Китая.

Он также назвал «двуличность» Соединенных Штатов провокацией, которая серьезно дестабилизирует ситуацию в регионе.

В июле также Пекин предостерег Токио от вмешательства в тайваньский конфликт. «Вместо того чтобы задуматься о собственных проблемах, Япония продолжает вмешиваться во внутренние дела Китая», — заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй и подчеркнул, что Тайвань — это часть Китая, а принцип «одного Китая» лежит в основе китайско-японских отношений.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.