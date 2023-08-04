В МИД РФ заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру

Директор департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил ТАСС, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру.

По его словам, в тесной координации с Россией республики работают над расширением международных связей. Суверенитет Абхазии и Южной Осетии признан рядом государств, с другими идут контакты по линии гражданских обществ и деловых кругов, отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Абхазией о двойном гражданстве, по которому россияне смогут получить гражданство Абхазии без отказа от российского.

Соглашение было подписано в Москве 27 сентября 2022 года. Помимо прочего, оно также разрешает лицам, обладавшим гражданством Абхазии на 26 августа 2008 года и сохранившим его до сих пор, получить российский паспорт в упрощенном порядке.

Те, кто является гражданами как Абхазии, так и Российской Федерации, имеют право на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством того государства, на территории которого они постоянно проживают. Подобным же образом действует призыв на военную службу.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.