США сократили санкционный список в отношении России

США изменили и сократили санкционный список в отношении России. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Отмечается, что перечень пополнили Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН. Санкции в отношении второй организации были сняты из-за того, что рестрикции и так действовали.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что экономика России выдержала испытание санкциями, которые были введены западными странами после начала специальной военной операции на Украине, и показала свою прочность. Издание отмечает, что «провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени» из-за начала спецоперации на Украине, «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

Также по информации газеты, изначально у РФ имелись проблемы с импортом микрочипов, однако Москва решила их и в настоящее время может наносить удары высокоточным оружием каждый день. Кроме того, несмотря на ввод ограничений на продажу российской нефти, ее все также продолжают покупать, добыча углеводородов снизилась только незначительно.

Эксперты считают, что устойчивость экономики России вызвана значительными вливаниями со стороны государства, развитием военно-промышленного комплекса и переориентацией внешней торговли на Восток, в частности Индию и Китай.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.