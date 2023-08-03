Временного поверенного в делах Румынии вызвали в МИД России

Временный поверенный в делах Румынии в РФ Космин Константин Ионицэ в четверг, 3 августа, был вызван в МИД России, где ему вручили ноту министерства. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как говорится в сообщении, Ионицэ вручили ноту о том, что вводятся квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в РФ в качестве симметричных ответных мер на ограничения, касающиеся российского посольства в Бухаресте и генерального консульства России в Констанце.

«Принимая во внимание последовательно проводимую румынскими властями недружественную политику по отношению к Российской Федерации, направленную, в том числе, на создание искусственных и ничем не обоснованных препятствий функционированию российских дипломатического представительства и консульского учреждения в Румынии», МИД РФ «оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации», отмечается в сообщении.

8 июня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает решение Румынии сократить штат посольства Российской Федерации в Бухаресте как «враждебный выпад». По словам дипломата, отношения между двумя странами «стараниями» румынской стороны «и без того доведены до плачевного состояния».

До этого МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течение 30 дней покинули свыше 50 сотрудников посольства РФ.

Ранее президент Румынии назвал Россию главным антагонистом НАТО.