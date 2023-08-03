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Медведев заявил о необходимости сделать службу по контракту в России престижной

Медведев: власти приняли меры для повышения престижа контрактной службы

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ заявил, что власти приняли ряд мер, чтобы повысить престиж воинской службы по контракту в России.

«Задача остается прежней — сделать службу по контракту максимально престижной», — подчеркнул он.

Для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные и технологические решения, в частности удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям спецоперации, а также существенно повысить социальную защищенность военнослужащих и членов их семей.

Медведев напомнил, что для контрактников введены единовременные выплаты, установлены кредитные каникулы, закреплены на период прохождения ими службы рабочие места и т.д.

В Минобороны РФ отметили рост числа россиян, желающих служить по контракту. Военное ведомство сообщило о расширении в связи с этим сети пунктов отбора на контрактную службу и увеличении числа инструкторов для работы с кандидатами.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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