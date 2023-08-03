Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД России назвали решения МУС «дешевеньким сценарием на британские деньги»

Захарова: решения МУС — «разыгранный дешевенький сценарий на британские деньги»

close
100%
Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решения Международного уголовного суда (МУС) «дешевеньким сценарием на британские деньги», который, по ее словам, был «целиком и полностью разыгран». Об этом она заявила в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с выдачей МУС ордеров на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Как указала дипломат, данная инстанция приняла соответствующие решения после ряда событий, среди которых организация Британией донорской конференции для МУС.

«Лондон организует донорскую конференцию для МУС и назначает ей дату — 20 марта, прозрачно намекая МУС, что до этого срока, если в Гааге хотят увидеть британские отчисления, нужны результаты. Судьи легко покупаются. 17 марта, через четыре дня после публичного объявления о конференции и за три дня до ее проведения, МУС выписывает ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой», — написала Захарова.

Она обратила внимание, что до этого МУС сменил представителя в палате предварительного производства на более прозападного представителя.

По словам дипломата, также «нужен был личный фактор, абсолютный контроль над решениями» Международного уголовного суда со стороны Соединенного Королевства.

«Поэтому в тот же день, 21 февраля, родного брата прокурора МУС Карима Хана, бывшего депутата британского парламента Имрана Хана, обвиненного в педофилии, выпускают из английской тюрьмы досрочно. Он провел там меньше половины срока», — заявила она.

Досудебная палата МУС в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которым суд вменяет депортацию детей с Украины.

Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмада Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ. СК России считает, что их действия имеют незаконный характер, так как отсутствуют основания для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена. В мае обвинения были предъявлены Хану и Сальваторе Айтале, и они были объявлены в розыск.

Ранее в МУС выразили обеспокоенность объявлением РФ в розыск прокурора и судей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях