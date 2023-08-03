Эксперт увидел риски для США потерять влияние во всей Африке после госпереворота в Нигере

Ситуация с попыткой государственного переворота в Нигере может повториться и в других африканских странах, что грозит потерей власти США в Африке. Об этом газете «Взгляд» сказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент [Нигера] Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. <...> Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил Васильев.

По мнению американиста, другие страны могут перенести свое внимание с США на другие крупные государства, например, на Россию, что подтвердил прошедший саммит Россия – Африка.

3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен выразил намерение Вашингтона добиваться возвращения законного правительства в Нигере президенту Мохамеду Базуму.

После этого сообщалось, что президент США Джо Байден выступил за сохранение демократии в Нигере на фоне попытки госпереворота. Он отметил, что Вашингтон поддерживает народ страны.

Ранее Bloomberg сообщало, что сближение России и Нигера опасно для Запада.