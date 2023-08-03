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ЕС запретил экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов

ЕС запретил экспорт в Белоруссию военных товаров и технологий

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Gabriel Jenko/Reuters

Евросоюз запретил экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, сообщает Reuters.

Отмечается, что эти меры распространяют запрет на экспорт в Белоруссию товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию страны.

Ранее Грузия ввела ограничения на экспорт в Россию автомобилей, ввезенных в страну из США.

С 1 августа введены ограничения на экспорт/реэкспорт машин, ввезенных на территорию Грузии из США, а ограничения на автомобили, ввезенные из Европы, будут введены с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций

По данным статистического ведомства Грузии, с января по июнь из этой страны в Россию было вывезено более 3,7 тыс. легковых автомобилей на сумму $52 млн.

В 11-м пакете санкций Евросоюза предусмотрен запрет на поставки в Россию автомобилей с рабочим объемом двигателя более 1,9 л. Власти США ввели в марте 2022 года запрет на экспорт в Россию бензиновых, дизельных и электрических автомобилей, а также кузовов и шасси к ним. Американские санкции касаются как новых, так и подержанных машин.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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