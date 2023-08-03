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Путин процитировал фразу об автомате Калашникова на встрече с российскими промышленниками

Путин: «С чего бы ни начали — все время получается автомат Калашникова»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности озвучил фразу, автором которой считается экс-премьер России Виктор Черномырдин. Видео опубликовал канал «Звезда».

Присутствующий на встрече генеральный директор Кировского завода Сергей Серебряков рассказал президенту о разработке машин для оперативного рытья траншей, которые, ориентировочно, будут поставлены в инженерные войска в октябре. По его словам, организации, которую он представляет, есть чем поделиться в решении кадрового вопроса, особенно «как получить молодой коллектив, способный решать сложные интеллектуальные задачи».

«С чего бы ни начинали — все время получается автомат Калашникова. Вышли опять на оборонку», — сказал на это Владимир Путин.

Президент обратил внимание, что еще недавно завод находился в сложном положении, но за последние годы преобразился технически и финансово.

Согласно информации на сайте предприятия, Кировский завод выпускает тракторы, турбогенераторы для ледоколов, металлургическую продукцию и др.

В послании Федеральному собранию Путин процитировал слова председателя правительства Российской Империи Петра Столыпина о сильной России.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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