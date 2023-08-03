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Путин заявил о необходимости повышать квалификацию работников российской промышленности

Путин: повышение квалификации специалистов решит проблему дефицита кадров

Повышение квалификации сотрудников и использование современных средств производства поможет российской промышленности решать поставленные задачи силами своих специалистов. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, цитирует ТАСС.

Он отметил, что одним из способов решения проблемы дефицита сотрудников является повышение производительности труда. При этом, указал глава государства, речь идет не только о повышении их квалификации, но и об использовании современных средств производства, то есть искусственного интеллекта и современного отечественного программного обеспечения и др.

Путин подчеркнул, что тогда российским предприятия не нужно будет набирать работников из числа приезжающих в РФ из соседних стран людей, «потому что будем справляться своими специалистами».

Президент также отметил, что показатели занятости и зарплат в российской промышленности набирают ход.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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