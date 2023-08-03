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Bloomberg считает, что сближение России и Нигера опасно для Запада

Bloomberg: сближение России и Нигера сделает Запад зависимым от Москвы

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Агентство Bloomberg сообщило, что сближение Нигера с Россией сильно тревожит страны Запада.

«Если Нигер попадет на российскую орбиту, мир будет еще больше зависеть от РФ в плане атомной энергии», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что у России есть урановые месторождения, а также Российская Федерация контролирует практически половину мировых мощностей по его обогащению.

До этого глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что он не увидел российского следа в перевороте в Нигере. Он отмечал, что у Италии нет никаких данных об участии российской стороны в этих событиях, а демонстрации с фотографиями российского президента Владимира Путина были «антифранцузскими».

2 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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