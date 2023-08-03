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МИД Норвегии прокомментировал решение РФ внести страну в перечень недружественных стран

МИД Норвегии заявил об отсутствии оснований для признания ее недружественной РФ

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Depositphotos

МИД Норвегии, комментируя решение правительства России внести в перечень недружественных стран, заявил, нет оснований утверждать, что Осло ведет себя недружественно по отношению к России. Об этом сообщила министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт телеканалу TV 2, передает РИА Новости.

При этом глава ведомства считает, что в решении РФ «нет ничего удивительного».

Витфельдт также подчеркнула, что Норвегия и Россия заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов.

По данным TV 2, МИД Норвегии еще не получал официальной информации о данном решении от российской стороны.

3 августа российское правительство включило Норвегию в перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом».

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

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