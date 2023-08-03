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Песков назвал Путина своим учителем

Песков назвал Путина своим учителем, а работу с президентом — бесценным опытом

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с участниками форума «Территория смыслов» назвал свою работу с главой российского государства Владимиром Путиным бесценным опытом, передает ТАСС.

Песков признался, что Путин во многом является для него учителем. По мнению представителя Кремля, ему повезло в жизни.

«Я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем, я имею в виду Путина», — сказал он.

Песков привел в пример то, как российский лидер умеет вести переговоры, при этом не всегда публичные, как отстаивает свое мнение.

«То, как он использует аргументацию, то, как он убеждает собеседников, то, как он вынужден говорить и не очень приятные вещи кому-то, — это бесценный опыт, я почерпнул очень много знаний», — резюмировал пресс-секретарь.

Также Дмитрий Песков заявил, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту внутри себя, перед своими гражданами. По его мнению, власти должны убеждать граждан, «что то, что делает государство является правильным».

Ранее Путин заявил, что повышение финансовой независимости РФ произошло вовремя.

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