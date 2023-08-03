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Президенту Эстонии не хватило денег на визит в Австралию

Президент Эстонии Карис отложил поездку в Австралию из-за нехватки средств

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Алар Карис решил перенести свой официальный визит в Австралию, который был запланирован на лето текущего года, передает ERR. По информации портала, этот шаг связан с отсутствием необходимого количества средств для оплаты поездки у канцелярии главы государства.

«Оценив реальные возможности канцелярии, было решено пока отложить визит», — заявила пресс-секретарь канцелярии президента Эпп-Маре Кукемельк изданию Õhtuleht.

Как отмечает ERR, министр финансов Эстонии Март Вирклаев подтвердил, что правительству был направлен запрос по поезде Кариса в Австралию. По его словам, канцелярия президента просила выделить деньги на визит из резерва эстонского кабмина, но эти средства им получить не удалось, так как они необходимы для оплаты «непредвиденных расходов».

ERR подчеркивает, что на фоне получения отказа от кабмина в президентской канцелярии надеются на изменение текущей системы в пользу утверждения расходов главы государства через парламент — это позволит согласовывать выделение средств без участия кабмина.

Ранее в Латвии потребовали прекратить содержание экс-президентов за счет госсредств.

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