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Политолог объяснил, что сгладит конфликт между Украиной и Польшей

Политолог Буневич: ненависть к России сгладит конфликт между Украиной и Польшей

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Czarek Sokolowski/AP

Конфликт между Польшей и Украиной не обернется серьезным охлаждением стран друг к другу, потому что эти государства объединены общей ненавистью к России и желанием помешать достижению целей спецоперации. Об этом телеканалу «360» сказал политолог, специалист в области истории российско-европейских отношений и советник Российского института стратегического исследования Дмитрий Буневич.

По его мнению, сотрудничество сторон не прекратится. Он отметил, что конфликт стал следствием накопления взаимного раздражения стран в условиях сложной геополитической обстановки. При этом Буневич добавил, что Польшу вполне можно понять.

«Страна оказывает системную поддержку на политическом и экономическом уровнях, являясь главным лоббистом расширения помощи Запада режиму [президента Украины Владимира] Зеленского. Но, как считают сами поляки, украинцы проявляют к ним неблагодарность. Это связано с памятью о Волынской резне, которая до сих пор воспринимается болезненно», — пояснил политолог.

Недовольство Украины, в свою очередь, прежде всего связано с эмбарго Польши и других государств Восточной Европы на провоз зерна. Эти причины привели к обоюдному недовольству обоих государства, заключил эксперт.

31 июля министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил о неблагодарности Киева в ответ на помощь со стороны Варшавы. На Украине сочли его заявление неприемлемым и не соответствующим действительности. После этого посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что важно не позволить «политическим мгновениям» испортить отношения Украины и Польши.

Ранее в Кремле выразили уверенность, что противоречия между Украиной и Польшей будут только расти.

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