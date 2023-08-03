Боррель обвинил РФ в попытке сделать уязвимые страны зависимыми при помощи дешевого зерна

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми, передает Reuters.

По его словам, пока мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия предлагает уязвимым странам зерно по сниженным ценам.

Он отметил, что ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран.

Ранее Боррель заявил, что Брюссель нарастит поддержку Украины в ответ на решение России по судам в Черном море.

До этого посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщал, что украинские власти рассматривают возможность использования нового маршрута для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии. Речь идет о трехсторонней зерновой инициативе с ООН и Турцией.

19 июля Министерство обороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».