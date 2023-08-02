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Дональд Трамп заявил, что ему грозит больше 500 лет тюрьмы

Экс-президент США Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

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Evan Vucci/AP

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему может грозить до 561 года тюрьмы по предъявленным ему обвинениям в связи с попытками отменить выборы 2020 года. Об этом он сообщил в обращении, распространенном его избирательным штабом, передает The Hill.

«Коррумпированный Минюст Кривого Джо (так Трамп называет президента США Джо Байдена. «Газета.Ru») вновь незаконно выдвинул обвинения против меня. По имеющимся данным, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм», — сказано в сообщении.

2 августа сообщалось, что обвинительный акт в отношении Трампа включает четыре пункта. Бывшего президента США обвиняют в сговорах с целью обмана правительства и следствия, препятствовании расследованию, а также нарушении прав избирателей на честные выборы.

В 2023 году Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в Мар-а-Лаго.

До этого государственный прокурор США Джек Смит предъявил Трампу новое обвинение по делу о попытке изменить итоги выборов 2020 года посредством штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее США сравнили с нацистской Германией за преследование Трампа.

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