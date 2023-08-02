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Конгресс США запросил брифинг по хакерским атакам

Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо брифинг по хакерским атакам

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Kevin Lamarque/Reuters

Члены Палаты представителей США, представляющие Республиканскую партию, обратились к госсекретарю Энтони Блинкену и министру торговли Джине Раймондо с запросом о проведении брифинга относительно недавних случаев хакерских атак в отношении их ведомств, которые приписывают КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Конгрессмены в обращении к главам ведомств подчеркнули, что взломы затронули более двух десятков организаций, некоторые из которых связаны с правительством США.

«Мы обращаемся с запросом о проведении брифинга относительно выявления, влияния и мер реагирования на данное вторжение», — говорится в письме членов Палаты представителей США.

Таким образом, они хотят понять масштабы и последствия кибератаки КНР. Конгрессмены также выразили обеспокоенность тем, что взлом, затронувший в том числе Госдепартамент и Министерство торговли США, олицетворяет собой «новый уровень мастерства и изощренности» компьютерных взломщиков.

До этого стало известно, что хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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