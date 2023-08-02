Песков уточнил детали возможной встречи Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что местом встречи Владимира Путина и президента Реджепа Тайипа Эрдогана необязательно будет Турция, сообщает РИА Новости.

«Путин и Эрдоган условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это встреча произойдёт, во-вторых, по срокам. Это будет сделано всё по дипломатическим каналам», — заявил Песков.

Он добавил, что Турция рассматривается только как один из вариантов места встречи. 2 августа российский и турецкий лидеры провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию. В Кремле рассказали о принципиальной позиции президента РФ по ряду вопросов. Беседа состоялась на фоне роста заинтересованности россиян в отдыхе в Турции.

Ранее Песков сообщил, что Путин и Эрдоган в ближайшие сроки определятся с датой и местом встречи.

Ранее канцелярия Эрдогана сообщила про договоренность с Путиным о приезде в Турцию.