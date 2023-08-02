Зеленский назвал следующие полгода самыми важными для Киева

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что следующая половина года станет самой важной для Киева, так как у партнеров страны начнется новый политический сезон.

«Сейчас — самые важные полгода. Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон», — говорится в сообщении главы государства.

Украинский лидер добавил, что новый политический сезон должен стать проукраинским, как и предыдущие. Он отметил, что у Киева еще есть время подготовиться к этому.

Президент отметил, что период с сентября по декабрь станет временем ответственных решений для Украины и всей Европы и что киевским властям нужны победы в международных отношениях.

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