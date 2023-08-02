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Зеленский назвал следующие полгода самыми важными для Киева

Зеленский: ближайшие полгода станут важными из-за нового политсезона у партнеров

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Kacper Pempel/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что следующая половина года станет самой важной для Киева, так как у партнеров страны начнется новый политический сезон.

«Сейчас — самые важные полгода. Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон», — говорится в сообщении главы государства.

Украинский лидер добавил, что новый политический сезон должен стать проукраинским, как и предыдущие. Он отметил, что у Киева еще есть время подготовиться к этому.

Президент отметил, что период с сентября по декабрь станет временем ответственных решений для Украины и всей Европы и что киевским властям нужны победы в международных отношениях.

Ранее бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа заявил, что Украина никогда не будет полностью удовлетворена объемом западной помощи.

2 августа замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипломатического скандала после обоюдных высказываний представителей обеих стран. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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