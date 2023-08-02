Путин поблагодарил за службу России участников СВО, удостоенных госнаград

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность участникам СВО, которые были удостоены государственных наград, за проявленный героизм. Слова благодарности глава государства произнес во время открытия церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля, сообщает ТАСС.

«Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России, вы пришли на передовую с единой целью - быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны», — сказал президент РФ.

Глава государства также отметил, что аналогичным образом поступили командир мотострелковой бригады, полковник Денис Иванов и командир штурмовой группы, капитан Роман Воробьев. Путин подчеркнул, что их имена навсегда останутся в летописи ратной славы страны.

2 августа президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля. Высшими государственными наградами отмечаются деятельность военных, которые проявили мужество и героизм во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации, а также выдающихся россиян в сфере образования, культуры, медицины, науки, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности.

Глава государства вручает государственные награды несколько раз в год. По традиции мероприятия подобного рода проводятся в Екатерининском зале Кремля. Звания Героя Российской Федерации были посмертно удостоены капитан гвардии Роман Воробьев и полковник Денис Иванов.

Ранее Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников специальной военной операции на Украине как к своим и делать это «по зову сердца».