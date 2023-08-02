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Пенс обвинил Трампа в отвлечении внимания от провалов Байдена

Кандидат в президенты Пенс заявил, что Трамп больше никогда не должен стать главой США

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Carlos Barria/Reuters

Бывший вице-президент США, кандидат в главы государства, республиканец Майк Пенс заявил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп не должен снова стать лидером страны, передает Fox News. Так он отреагировал на новые обвинения в адрес политика по делу о штурме Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, которые включают четыре пункта — обвинение в сговорах с целью обмана правительства и следствия, препятствовании расследованию, а также нарушении прав избирателей на честные выборы.

«Обвинение служит важным напоминанием: любой, кто ставит себя выше Конституции, никогда не должен быть президентом Соединенных Штатов <…> Бывший президент имеет право на презумпцию невиновности, но с этим обвинительным актом его кандидатура означает больше разговоров о 6 января [день штурма Капитолия] и больше отвлекающих факторов», — отметил Пенс.

Он добавил, что расследование против Трампа отвлекает внимание американцев от катастрофической экономической политики действующего президента США Джо Байдена. Пенс подчеркнул, что общество не замечает и истории с предполагаемой коррупцией главы Белого дома, связанной с работой его сына Хантера на Украине и в Китае.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».

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