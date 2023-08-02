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Песков ответил на вопрос о создании организации по типу БРИКС

Песков: идея создания расширенного аналога БРИКС сейчас не обсуждается

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову на брифинге задали вопрос о расширении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и о возможности создания новой организации, которая объединила бы всех желающих.

Песков заявил, что в настоящее время такие обсуждения не ведутся. По БРИКС же ведутся переговоры на «экспертном уровне», здесь «есть нюансы», отметил представитель Кремля.

«Что касается интереса других стран — он будет реализован в двустороннем формате и по линии БРИКС, этот процесс зависит от позиции государств-членов и растянутый по времени», — сказал Песков.

31 июля министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта сообщил, что президент страны Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС.

20 июля шерпа Южно-Африканской Республики в БРИКС Анил Суклал объявил, что 22 страны официально подали заявки на вступление в организацию.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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